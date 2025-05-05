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Калинин: как будто «Факел» стал хуже играть после удаления у «Спартака»

Калинин: как будто «Факел» стал хуже играть после удаления у «Спартака»
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Крайний защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0). Отметим, что с 25-й минуты «наглецы» играли в большинстве после удаления игрока красно-белых Руслана Литвинова.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

«Как будто мы стали хуже играть после удаления у «Спартака». У них был удар в штангу, убойный момент. А так в целом два удара, один вратарь отбил, а второй — из пустых ворот защитник вытащил и выбил. Там мы всё правильно делали, но не забили, — сказал Калинин в эфире «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 51 очко.

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