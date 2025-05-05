«Крылья Советов» — «Динамо»: во сколько начало матча 27-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

Сегодня, 5 мая, состоится заключительный матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Крылья Советов» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Евгений Буланов. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

В преддверии этого матча «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» идёт на пятом месте в таблице. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар».