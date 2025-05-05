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Ашветия: президент «Шахтёра» сказал в перерыве матча с «Локо»: «$ 100 тыс. даю каждому!»

Ашветия: президент «Шахтёра» сказал в перерыве матча с «Локо»: «$ 100 тыс. даю каждому!»
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Михаил Ашветия поделился воспоминаниями о победе над «Шахтёром» в квалификации Лиги чемпионов в 2003 году. В том матче Михаил оформил дубль.

— Премии приличные тогда заплатили, но цифры не вспомню. Знаю, что в перерыве при счёте 2:0 в раздевалку «Шахтёра» зашёл Ахметов, президент клуба, и сказал: «Даю по $ 100 тыс. за выход. Каждому». По тем временам очень большие деньги. Заруба Россия — Украина всегда была! И они потом один мяч отыграли. Но Игнашевич в конце забил пенальти, и дальше прошёл «Локо». Считаю, что заслуженно.

— Откуда такие подробности из чужой раздевалки?
— От самих футболистов. Тогда же все дружили друг с другом — легко узнать было, — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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