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КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиками «Зенита» и «Локомотива»

КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиками «Зенита» и «Локомотива»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» и «Локомотив» будут наказаны по итогам матчей 27-го тура Российской Премьер-Лиги из-за поведения болельщиков.

«КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в матче с ЦСКА.

Также рассмотрит скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений болельщиками «Локомотива» в матче с «Ростовом», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА. Команда Марко Николича набрала 52 очка.

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