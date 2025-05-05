КДК РФС рассмотрит удаление аналитика «Спартака» в матче Кубка России с «Динамо»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление аналитика «Спартака» в матче Фонбет Кубка России с «Динамо».
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14' 1:1 Денисов – 20' 2:1 Гарсия – 50'
«КДК РФС рассмотрит скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в матче Кубка России с «Динамо». Также рассмотрит удаление аналитика «Спартака» Винченцо за выход на поле для конфронтаций с официальным лицом матча», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Игра между «Спартаком» и «Динамо» состоялась 29 апреля. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
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