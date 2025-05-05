КДК РФС рассмотрит удаление аналитика «Спартака» в матче Кубка России с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление аналитика «Спартака» в матче Фонбет Кубка России с «Динамо».

«КДК РФС рассмотрит скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в матче Кубка России с «Динамо». Также рассмотрит удаление аналитика «Спартака» Винченцо за выход на поле для конфронтаций с официальным лицом матча», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Игра между «Спартаком» и «Динамо» состоялась 29 апреля. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.