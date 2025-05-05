КДК РФС не будет рассматривать удаление защитника «Спартака» Литвинова в матче с «Факелом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать удаление защитника «Спартака» Руслана Литвинова на 25-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'
«Удаление Литвинова в матче с «Факелом» — лишение явной возможности забить гол. Это автоматическая дисквалификация, не рассматривается на заседании КДК РФС», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 51 очко.
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