КДК РФС не будет рассматривать удаление защитника «Спартака» Литвинова в матче с «Факелом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать удаление защитника «Спартака» Руслана Литвинова на 25-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0).

«Удаление Литвинова в матче с «Факелом» — лишение явной возможности забить гол. Это автоматическая дисквалификация, не рассматривается на заседании КДК РФС», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 51 очко.