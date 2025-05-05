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Погребняк: нет повода критиковать Станковича. А если он выиграет Кубок со «Спартаком»?

Погребняк: нет повода критиковать Станковича. А если он выиграет Кубок со «Спартаком»?
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Бывший нападающий московского «Спартака» Павел Погребняк высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

— «Спартак» потерял шансы на чемпионство, хотя болельщики в это успели поверить. Вы допускали, что клуб может стать первым?
— Одно время они шли довольно неплохо, близко держались к «Зениту» и «Краснодару», но чего-то не хватило. «Спартаку» надо сделать ставку на Кубок и выиграть трофей. А если будет финал «Зенит» — «Спартак», это станет украшением Кубка.

У меня нет повода критиковать Станковича. Он человек с харизмой, которого любят спартаковцы. Смотрите, как он тепло общается с ветеранами, с тем же Романцевым. Лидеры «Спартака» его поддерживают. А если он ещё и Кубок выиграет, то какие могут быть вопросы?» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 27 сыгранных матчей «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, заработав 51 очко. В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с «Ростовом».

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