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Ашветия: больно за «Аланию». Недавно слушал интервью Гогниева — человек чуть не плакал!

Ашветия: больно за «Аланию». Недавно слушал интервью Гогниева — человек чуть не плакал!
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Бывший нападающий «Алании» Михаил Ашветия признался, что ему больно из-за ситуации во владикавказской команде. Напомним, клуб был на грани банкротства, его могли закрыть. Однако сейчас там идёт перестройка, и клуб сохранил за собой профессиональный статус.

— За бывшими клубами в России следите?
— Конечно. И за «Рубином», и за «Локомотивом». «Алания» — моя первая российская команда. Больно за неё. Я пять лет там отыграл — очень переживаю за клуб. В Осетии футбол безумно любят. Без него Владикавказ не может. Там Грузия почти, всего 200 км до Тбилиси. Но в «Алании» всегда так: то хорошо, то денег нет. Стадион никак не достроят. Тем не менее у меня остались только добрые воспоминания об этой команде. Столько грузинских футболистов через клуб прошло! Надеюсь, что они не вылетят из Первой лиги. Недавно слушал интервью Гогниева: человек чуть не плакал — так переживает за команду! В футболе сегодня, что бы ты ни делал, без финансов тяжело. Одной молодёжью сложно добиться результата, — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Алания» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги с 26 очками в 31 матче. Отставание от 15-го места, гарантирующего сохранение прописки в лиге, составляет три очка.

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