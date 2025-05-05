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Магомед Адиев: допускаю, что останусь в «Химках» на долгосрочную перспективу

Магомед Адиев: допускаю, что останусь в «Химках» на долгосрочную перспективу
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Главный тренер «Химок» Магомед Адиев допустил, что останется в подмосковном клубе надолго. После 27 туров РПЛ «Химки» располагаются на 12-м месте, набрав 25 очков. Адиев возглавляет «Химки» с 2025 года.

«Допускаю, что останусь в «Химках» на долгосрочную перспективу, но сейчас об этом не думаю. У меня есть задача на шесть игр — оставить клуб в РПЛ. Я ориентируюсь на это. После сезона мы договорились сесть за стол и поговорить о будущем.

Есть трудности, но я их не воспринимаю так, что мне тяжело. Тренера приглашают, чтобы он решил трудности. Это часть моей профессии», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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