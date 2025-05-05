Игорь Ледяхов считает, что Деян Станкович должен продолжить работу в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что Деян Станкевич должен продолжить тренировать красно‑белых в следующем сезоне. Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024-го.

«Перспективы в следующем чемпионате я вижу. Тот отрезок, который был в первой части чемпионата, «Спартак» провёл очень прилично. Может быть, где‑то что‑то в подготовке не получилось, поэтому весной играют так. Думаю, что с этим тренером нужно работать дальше. Плод его работы будет в следующем году», — заявил Ледяхов в эфире «Матч ТВ».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России «Спартак» с 51 очком после 27 встреч. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с московским «Динамо». Игра состоится 11 мая. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.