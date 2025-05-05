Трент Александер-Арнольд объявил об уходе из «Ливерпуля»

Крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд официально объявил об уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона. Контракт игрока с мерсисайдцами рассчитан до 30 июня текущего года.

«После 20 лет работы в футбольном клубе «Ливерпуль» настало время подтвердить, что я покину его в конце сезона. Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни.

Я знаю, что многие из вас задавались вопросом почему или были расстроены тем, что я до сих пор не говорил об этом, но я всегда был намерен полностью сосредоточиться на интересах команды, а именно на завоевании 20-го титула.

Этот клуб был всей моей жизнью — всем моим миром — на протяжении 20 лет. Начиная с академии и до сегодняшнего дня поддержка и любовь, которую я чувствовал от всех, кто был внутри и вне клуба, останутся со мной навсегда. Я навсегда останусь в долгу перед всеми вами.

Но я никогда не знал ничего другого, и это решение — испытать новый вызов, выйти из зоны комфорта и подтолкнуть себя как в профессиональном, так и в личном плане. Я отдавал все свои силы каждый день, проведённый в этом клубе, и я надеюсь, что вы чувствуете, что я отдавал вам за то время, что я здесь.

От всего сердца благодарю всех — моих тренеров, менеджеров, партнёров по команде, персонал и наших невероятных болельщиков — за последние 20 лет.

Мне посчастливилось осуществить здесь свою мечту, и я никогда не приму как должное те особые моменты, которые мне посчастливилось пережить вместе со всеми вами. Моя любовь к этому клубу никогда не умрёт», — написал Арнольд на своей странице в соцсети Х (ранее Twiiter).