Ерохин: «Зенит» сам усложнил игру с «Пари НН» — не хватило эмоций в первом тайме
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Футболист «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал волевую победу своей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН». Петербуржцы выиграли со счётом 2:1, уступая по ходу матча 0:1.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14' 1:1 Соболев – 54' 2:1 Соболев – 83'
«К сожалению, сами себе усложнили задачу, усложнили игру. Конечно, в перерыве нужно было добавить немножко эмоций, потому что не совсем, наверное, хватало их в первом тайме. Хотя были моменты, когда мы могли забивать. Поэтому на второй тайм вышли немножко с другим настроем, мне кажется. Реализовали два момента, не давали сопернику легко создавать свои моменты. Поэтому хорошо, что сумели одержать волевую победу. Двигаемся дальше», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
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