Ерохин: «Зенит» сам усложнил игру с «Пари НН» — не хватило эмоций в первом тайме

Футболист «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал волевую победу своей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН». Петербуржцы выиграли со счётом 2:1, уступая по ходу матча 0:1.

«К сожалению, сами себе усложнили задачу, усложнили игру. Конечно, в перерыве нужно было добавить немножко эмоций, потому что не совсем, наверное, хватало их в первом тайме. Хотя были моменты, когда мы могли забивать. Поэтому на второй тайм вышли немножко с другим настроем, мне кажется. Реализовали два момента, не давали сопернику легко создавать свои моменты. Поэтому хорошо, что сумели одержать волевую победу. Двигаемся дальше», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.