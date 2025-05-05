«Футбол отплатил Александру». Семшов — о дубле Соболева в матче с «Пари НН»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Торпедо» Игорь Семшов высказался об игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

«Когда у нас футболист забивает, сразу говорят об адаптации. Соболев и ранее играл — просто сейчас обстоятельства сложились так, что он забил два мяча. Но мог забить и больше. Соболев более полугода в «Зените» — логично, что он адаптировался. Он и ранее играл в российском чемпионате и всех знает. Своим старанием и желанием он заслужил место в стартовом составе. Футбол отплатил Соболеву», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.