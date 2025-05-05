«Футбол отплатил Александру». Семшов — о дубле Соболева в матче с «Пари НН»
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Торпедо» Игорь Семшов высказался об игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14' 1:1 Соболев – 54' 2:1 Соболев – 83'
«Когда у нас футболист забивает, сразу говорят об адаптации. Соболев и ранее играл — просто сейчас обстоятельства сложились так, что он забил два мяча. Но мог забить и больше. Соболев более полугода в «Зените» — логично, что он адаптировался. Он и ранее играл в российском чемпионате и всех знает. Своим старанием и желанием он заслужил место в стартовом составе. Футбол отплатил Соболеву», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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