Первый тренер Соболева: шумиха вокруг Саши мешает — то болельщики, то Быстров с приколами

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева, высказался о дубле нападающего в прошедшем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1).
«Сашу прорвало, но мог и ещё пару голов забивать в ворота «Пари НН». Хорошо, что забил. Это должно придать уверенности — принёс победу команде, да и сам себе помог. Сдвиг хороший.
Дело в том, что шумиха вокруг него ему мешает. Сначала болельщики негативно реагировали не него, а когда Саша забил, уже встали и аплодировали. То болельщики, то Быстров со своими приколами. Вроде футбольное братство — должны друг друга поддерживать. А тут всё в отрицательном тоне, поэтому пришлось бороться парню. Надеюсь, ему это поможет», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 5 мая 2025
-
13:01
-
12:47
-
12:45
-
12:32
-
12:30
-
12:25
-
12:23
-
12:14
-
12:00
-
11:52
-
11:50
-
11:43
-
11:40
-
11:29
-
11:20
-
11:19
-
11:18
-
11:13
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:59
-
10:55
-
10:46
-
10:34
-
10:30
-
10:30
-
10:18
-
10:14
-
10:09
-
10:00
-
09:56
-
09:49
-
09:41
-
09:30