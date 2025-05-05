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Первый тренер Соболева: шумиха вокруг Саши мешает — то болельщики, то Быстров с приколами

Первый тренер Соболева: шумиха вокруг Саши мешает — то болельщики, то Быстров с приколами
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Александр Горбунов, первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева, высказался о дубле нападающего в прошедшем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Сашу прорвало, но мог и ещё пару голов забивать в ворота «Пари НН». Хорошо, что забил. Это должно придать уверенности — принёс победу команде, да и сам себе помог. Сдвиг хороший.

Дело в том, что шумиха вокруг него ему мешает. Сначала болельщики негативно реагировали не него, а когда Саша забил, уже встали и аплодировали. То болельщики, то Быстров со своими приколами. Вроде футбольное братство — должны друг друга поддерживать. А тут всё в отрицательном тоне, поэтому пришлось бороться парню. Надеюсь, ему это поможет», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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