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Михаил Ашветия: грузинские семьи не пускают сыновей играть в Россию

Михаил Ашветия: грузинские семьи не пускают сыновей играть в Россию
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Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия предположил, почему в РПЛ практически не осталось грузинских футболистов.

«Мамука Джугели [самый известный грузинский агент] переключился с российского рынка на европейский — и вот результат. Шучу, конечно. А если серьёзно, семьи сегодня не отпускают сыновей играть в Россию. Сейчас в Европу стало легко уехать — даже виз не надо. Клубы покупают ребят уже в 17-18 лет. И этот поток только увеличивается. Каждый год из академии тбилисского «Динамо» по четыре-пять футболистов переходят в хорошие клубы. Может, второго Хвичи не будет, но качественная подпитка сборной обеспечена», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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