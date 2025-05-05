«Все напились!» Михаил Ашветия рассказал о чемпионском банкете «Локомотива» в 2004 году

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Грузии Михаил Ашветия поделился воспоминаниями о праздновании чемпионства железнодорожников в 2004 году. По его словам, все представители клуба изрядно употребили алкоголь на застолье в честь золота чемпионата России. Праздничный банкет прошёл в Ярославле.

«После матча с «Шинником» прямо в Ярославле сняли ресторан. Хорошая гулянка была. Когда становишься чемпионом, сразу надо отмечать, пока эйфория не прошла. Все тогда напились, честно говоря, ха-ха! В Москву на следующий день поехали», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.