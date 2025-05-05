Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все напились!» Михаил Ашветия рассказал о чемпионском банкете «Локомотива» в 2004 году

«Все напились!» Михаил Ашветия рассказал о чемпионском банкете «Локомотива» в 2004 году
Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Грузии Михаил Ашветия поделился воспоминаниями о праздновании чемпионства железнодорожников в 2004 году. По его словам, все представители клуба изрядно употребили алкоголь на застолье в честь золота чемпионата России. Праздничный банкет прошёл в Ярославле.

«После матча с «Шинником» прямо в Ярославле сняли ресторан. Хорошая гулянка была. Когда становишься чемпионом, сразу надо отмечать, пока эйфория не прошла. Все тогда напились, честно говоря, ха-ха! В Москву на следующий день поехали», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Больно видеть, что творится». Искренний разговор с грузинской звездой РПЛ Ашветией
Эксклюзив
«Больно видеть, что творится». Искренний разговор с грузинской звездой РПЛ Ашветией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android