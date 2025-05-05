Погребняк: дубль Соболева — следствие моего паса с центра поля. Магия Петербурга работает

Экс-футболист «Зенита» Павел Погребняк пошутил, что его символический розыгрыш в центре поля перед матчем 27-го тура РПЛ с «Пари НН» помог нападающему Александру Соболеву оформить дубль. Петербуржцы обыграли соперника со счётом 2:1.

«Когда человек забивает два мяча, его игра априори оценивается как положительная. Другое дело, что Соболев другие моменты не забил, но у нас, у нападающих, не всегда стопроцентная реализация. Главное, что команда выиграла, а он оставил «Зенит» в гонке за чемпионство.

А по поводу того, что его период низкой результативности пройден, — дай бог, чтобы после этого дубля он немного воспрял и начал приносить «Зениту» очки и дальше. А так, конечно, мой пас с центра поля — голевая на Александра. Следствие этого — два мяча. Магия Петербурга работает», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.