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«Поставил бы её в один ряд с Сербией». Карпин высказался о силе сборной Нигерии

«Поставил бы её в один ряд с Сербией». Карпин высказался о силе сборной Нигерии
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Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин высказался о силе сборной Нигерии, с которой россиянам предстоит провести товарищеский матч. Игра с Нигерией состоится 6 июня в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Нигерия — самый сильный соперник за последнее время?
— Я бы поставил её в один ряд с Сербией. Не сказал бы, что нигерийцы слабее сербов или наоборот, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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