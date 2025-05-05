«Поставил бы её в один ряд с Сербией». Карпин высказался о силе сборной Нигерии

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин высказался о силе сборной Нигерии, с которой россиянам предстоит провести товарищеский матч. Игра с Нигерией состоится 6 июня в Москве.

— Нигерия — самый сильный соперник за последнее время?

— Я бы поставил её в один ряд с Сербией. Не сказал бы, что нигерийцы слабее сербов или наоборот, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.