Ашветия объяснил, почему переезд из Италии во Францию пошёл на пользу Кварацхелии

Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия поделился мнением о переходе своего соотечественника Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

— Хвича правильно поступил, переехав из Италии во Францию?

— Абсолютно правильно. Конте — большой тренер, заточенный на результат, и теперь в «Наполи» это доказывает. Но у Хвичи в последнее время не очень шли дела в Италии. Испанский футбол ему больше подходит. А Луис Энрике испанец и играет по-испански. Как Гвардиола, как Артета. Энрике сам в интервью говорил, что ещё до перехода Хвичи в «Наполи» наблюдал за ним. В играх сборных Кварацхелия ему приглянулся. И когда появилась возможность забрать его в «ПСЖ», Энрике сделал всё для этого. Обратите внимание: он почти никогда не меняет Хвичу — настолько ему доверяет. Фактически вокруг Кварацхелии Энрике строит команду», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.