Экс-форвард сборной Грузии Ашветия высоко оценил потенциал младшего брата Кварацхелии

Бывший нападающий «Алании», московского «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия поделился мнением о младшем брате вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. Он высоко оценил потенциал Торнике Кварацхелии (именно так зовут младшего брата Хвичи), который родился в 2010 году.

«У Хвичи есть ещё младший брат. Неплохой пацан, в «Динамо» Тбилиси играет. Думаю, он тоже хорошим футболистом будет. У них спортивная семья: папа в тбилисском «Динамо», в Зугдиди, Азербайджане играл. Крепким, техничным мужиком был», — сказал Михаил Ашветия в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.