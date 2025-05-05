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Экс-форвард сборной Грузии Ашветия высоко оценил потенциал младшего брата Кварацхелии

Экс-форвард сборной Грузии Ашветия высоко оценил потенциал младшего брата Кварацхелии
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Бывший нападающий «Алании», московского «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия поделился мнением о младшем брате вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. Он высоко оценил потенциал Торнике Кварацхелии (именно так зовут младшего брата Хвичи), который родился в 2010 году.

«У Хвичи есть ещё младший брат. Неплохой пацан, в «Динамо» Тбилиси играет. Думаю, он тоже хорошим футболистом будет. У них спортивная семья: папа в тбилисском «Динамо», в Зугдиди, Азербайджане играл. Крепким, техничным мужиком был», — сказал Михаил Ашветия в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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