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Михаил Ашветия сравнил Марата Измайлова с Кварацхелией и Ямалем

Михаил Ашветия сравнил Марата Измайлова с Кварацхелией и Ямалем
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Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия назвал самого одарённого экс-футболиста железнодорожников. Он выделил Марата Измайлова, назвав его одним из лучших футболистов своего поколения.

— Кто в том «Локо» был самый одарённый? Измайлов?
— Измайлов. Марат мог обыграть полкоманды. По таланту один из лучших футболистов поколения. Сейчас таких вингеров не хватает, способных на дриблинге пройти двух-трёх защитников. Кварацхелия тоже такой. Сегодня в футболе — тактика, тактика, тактика. Очень мало осталось индивидуальностей — таких, как Измайлов, Бузникин, Кварацхелия или Ямаль. Футбол изменился», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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