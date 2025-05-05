Аленичев: Барко не только ключевой игрок «Спартака», а один из лучших в РПЛ
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об отсутствии аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в матче с воронежским «Факелом» (0:0) в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'
«Думаю, что только отсутствие Барко сказалось. Считаю, что он не только ключевой игрок в нашей комнате, а один из лучших, если вообще не лучший игрок нашего чемпионата», — сказал Аленичев в эфире «Матч ТВ».
После 27 матчей РПЛ «Спартак» набрал 51 очко и занимает третье место. Команда Станковича лишилась математических шансов на чемпионство. Её отставание от «Краснодара» составляет 10 очков, при этом до конца РПЛ осталось три тура.
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