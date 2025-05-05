Аленичев: Барко не только ключевой игрок «Спартака», а один из лучших в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об отсутствии аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в матче с воронежским «Факелом» (0:0) в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Думаю, что только отсутствие Барко сказалось. Считаю, что он не только ключевой игрок в нашей комнате, а один из лучших, если вообще не лучший игрок нашего чемпионата», — сказал Аленичев в эфире «Матч ТВ».

После 27 матчей РПЛ «Спартак» набрал 51 очко и занимает третье место. Команда Станковича лишилась математических шансов на чемпионство. Её отставание от «Краснодара» составляет 10 очков, при этом до конца РПЛ осталось три тура.