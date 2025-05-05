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Первый тренер Соболева: первое чемпионство Саши в РПЛ ещё возможно в этом сезоне

Первый тренер Соболева: первое чемпионство Саши в РПЛ ещё возможно в этом сезоне
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Александр Горбунов, первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева, считает, что петербургский клуб всё ещё имеет шансы на чемпионский титул РПЛ в нынешнем сезоне.

«Первое чемпионство Александра в РПЛ ещё возможно в этом сезоне. Ещё не всё решено, осталось три тура. Борьба продолжается. Саша — обладатель Кубка, в этом сезоне тоже снова может выиграть. Надо же «Зениту» в столетие что-то выиграть. Но есть сложности — Вендел выбыл, есть проблемы в команде», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА. Команда Марко Николича набрала 52 очка. В зоне прямого вылета находятся «Факел» (16) и «Оренбург» (18).

Турнирная таблица РПЛ
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