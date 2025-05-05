Осипенко повторил показатель по голам в РПЛ, ранее достигнутый лишь тремя защитниками
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Защитник «Ростова» Максим Осипенко отметился забитым мячом в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Этот гол стал для него девятым в сезоне чемпионата России, он повторил рекорд по голам за один турнир среди защитников. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Вера – 70' 1:1 Осипенко – 89'
Осипенко повторил рекорд чемпионатов России по забитым мячам среди защитников. Ранее аналогичного показателя достигли Виктор Онопко (1993 год, «Спартак»), Юрий Никифоров (1995-й, «Спартак») и Денис Колодин (2007-й, «Динамо»).
У хозяев на 70-й минуте забитым голом отметился аргентинский полузащитник Лукас Вера.
«Ростов» за три тура до конца РПЛ занимает восьмое место, набрав 38 очков.
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