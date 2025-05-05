Защитник «Спартака» Абена: я привык к РПЛ — нравится, что здесь много борьбы

Защитник московского «Спартака» Миэнти Абена высказался о своей адаптации в Российской Премьер-Лиге, а также поделился мнением об уровне чемпионата.

«Сейчас мне полегче. Чувствую, что привык к РПЛ. Вначале было трудно. Но это футбол, адаптация — его часть. Могу сказать, что РПЛ — хорошая лига. Мне нравится, что здесь много борьбы у команд до самого конца», — сказал Абена в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне на счету Абены 12 встреч за «Спартак» во всех турнирах. Действующее соглашение 30-летнего защитника рассчитано до лета 2026 года. На данный момент красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко.