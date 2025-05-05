«Урал» выступил с заявлением о судействе в матче 31-го тура Первой лиги с «Родиной»

Пресс-служба екатеринбургского «Урала» опубликовала официальное заявление по итогам матча 31 тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной» (2:3). Напомним, в матче было назначено четыре 11-метровых. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

«Считаем необходимым сделать заявление для привлечения внимания всей футбольной общественности России к серьёзной проблеме, с которой мы столкнулись.

В матче произошло беспрецедентное событие: четвре ключевых решения были приняты после вмешательства VAR, при этом в трёх случаях шла речь о пенальти в ворота «Урала». Все четыре раза главный судья Фролов не замечал нарушения правил и менял своё решение только после вмешательства видеоассистента Жабченко.

Известно, что помощники на VAR зовут главного судью на просмотр, только если перед ними очевидная ошибка. Однако ни один повтор ни с одного ракурса не позволил говорить о том, что нарушение точно имело место. Особенно вопиющей в этом смысле выглядит ситуация с решающим третьим голом, когда 11-метровому удару, поставленному в ворота «Урала» после видео просмотра, предшествовал чистый мяч, забитый Евгением Марковым.

Более того, решающий гол в ворота «Урала» с пенальти был забит с нарушением правил: полевой игрок хозяев вбежал в штрафную площадь до нанесения удара. Однако это не привлекло внимания судей. Кроме того, в конце встречи произошло настоящее ЧП — включение автоматической системы полива поля. Что это было: технический сбой или намеренная провокация, так и осталось без ответа.

Считаем, что российским судейским корпусом создан опасный прецедент, в связи с которым мы считаем необходимым поставить несколько вопросов.

Какова квалификация судей в поле, почему они систематически не видят нарушений сами, а исправляются только при помощи VAR?

Нормально ли, что в ФНЛ работает система повторов, при которой арбитр меняет первоначальное решение после видеопросмотра, где качество картинки в принципе мало что позволяет понять и разобрать?

Указанные моменты – это ошибки или предвзятость?

Почему система VAR есть лишь на трёх стадионах лиги? Не ставит ли это команды в заведомо неравные условия?

Наконец, кому выгодно и кто может стоять за скандалом в матче «Родина» – «Урал»?

В этой связи просим руководство РФС и ФНЛ отреагировать и ответить на наши вопросы. Если потребуется – провести независимое расследование с привлечением компетентных органов. Мы понимаем, что футбола без ошибок не бывает. Однако когда ошибки тех, в чьих руках судьбы команд с огромной аудиторией болельщиков, носят системный характер, это требует тщательного анализа и ответа», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.