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Игрок «Факела» Калинин: мы можем зацепиться и остаться в РПЛ

Игрок «Факела» Калинин: мы можем зацепиться и остаться в РПЛ
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Крайний защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин высказался о шансах «наглецов» на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге после ничейного результата матча 27-го тура с московским «Спартаком» (0:0). Отметим, что с 25-й минуты воронежцы играли в большинстве после удаления игрока красно-белых Руслана Литвинова.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

«Мы остаёмся в борьбе за выживание. Не могу назвать игру со «Спартаком» положительной, но и отрицательным результатом — тоже. Конечно, мы можем зацепиться и остаться в РПЛ.

Если удаление Литвинова было, значит, было. Ничего удивительного нет. До удаления будто играли лучше — были моменты и полностью переигрывали «Спартак». А позиционная атака не наш конёк. У нас в РПЛ мало кто умеет позиционные атаки бить. Мне кажется, стали играть чуть хуже, чем до удаления, как бы комично это ни казалось», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков.

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