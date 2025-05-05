Джикия: вопрос с выплатами футболистам «Химок» постепенно решается благодаря Алаеву

Центральный защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал, как решается вопрос с выплатой зарплаты в подмосковном клубе.

— Все видели твои слова с благодарностью Александру Алаеву. Как бы прокомментировал ту ситуацию спустя время?

— Комментировать нечего. Потихонечку всё налаживается. Надеюсь, что в дальнейшем так и будет. Потому что процесс идёт, он не закончен. Неважно, за что получили деньги, а за что нет. Этот вопрос не закрыт. Он постепенно решается благодаря Алаеву.

— У тебя есть уверенность, что всё будет выплачено?

— Думаю, что да, — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.