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Дмитрий Аленичев предсказал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов

Дмитрий Аленичев предсказал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов
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Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев заявил, что французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Барселона» выйдут в финал Лиги чемпионов по футболу.

«Арсенал» уже проиграл в первом матче «ПСЖ», поэтому думаю, что французская команда всё-таки пройдет дальше. «Интер» и «Барселона» показали феноменальную и сумасшедшую игру, но дальше в любом случае пройдёт «Барселона». Хотелось бы, чтобы выиграла Лигу чемпионов «Барселона», у неё другие задачи», — приводит слова Аленичева ТАСС.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» проиграл «ПСЖ» — 0:1. «Барселона» и «Интер» сыграли вничью — 3:3. Действующий победитель турнира — «Реал».

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