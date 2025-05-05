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Лукас Пакета заплакал после полученной жёлтой карточки в игре с «Тоттенхэмом»

Лукас Пакета заплакал после полученной жёлтой карточки в игре с «Тоттенхэмом»
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Атакующий полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Лукас Пакета не сдержал эмоций после полученной жёлтой карточки в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1). Игра прошла на стадионе «Лондон».

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Одобер – 15'     1:1 Боуэн – 28'    

На 73-й минуте встречи бразилец нарушил правила на игроке «шпор» Мики Муре. Главный арбитр поединка Майкл Оливер показал футболисту «молотобойцев» жёлтую карточку, Пакета заплакал. Партнёры по команде окружили бразильца, попытавшись его успокоить. На 80-й минуте Лукас был заменён.

После матча главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Грэм Поттер прокомментировал эпизод с участием Пакета.

«Считаю, что Лукас — это тот игрок, который старается показать свой максимум и хочет, чтобы положение команды стало лучше. Вероятно, ход встречи его немного расстроил.

Пакета — живой человек, он не идеален, но я люблю его. Лукас старается проявить себя как можно лучше, в трудную минуту он не опускает руки. Он делает всё, что возможно, с ним всё в порядке», — приводит слова специалиста BBC.

Напомним, футболисту грозит пожизненная дисквалификация по делу о ставках.

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» идёт на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги (37 очков), «Тоттенхэм» расположился на 16-й строчке, имея в активе 38 очков.

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