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Михаил Ашветия: результаты Бердыева в Казани тяжело будет кому-то повторить

Михаил Ашветия: результаты Бердыева в Казани тяжело будет кому-то повторить
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Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о бывшем главном тренере «Рубина» Курбане Бердыеве, под руководством которого успел поработать в Казани. Он отметил строгость специалиста в работе и простоту в обычном повседневном общении.

«На работе максимально строгий, а после футбола, на улице — обычный человек. Недавно увидел, что на стадионе в Казани сектору присвоили имя Бердыева. Он заслужил это. Бердыев очень много сделал для «Рубина», два раза подряд сделал команду чемпионом России. Его результаты в Казани тяжело будет кому-то повторить», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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