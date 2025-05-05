Михаил Ашветия: результаты Бердыева в Казани тяжело будет кому-то повторить

Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о бывшем главном тренере «Рубина» Курбане Бердыеве, под руководством которого успел поработать в Казани. Он отметил строгость специалиста в работе и простоту в обычном повседневном общении.

«На работе максимально строгий, а после футбола, на улице — обычный человек. Недавно увидел, что на стадионе в Казани сектору присвоили имя Бердыева. Он заслужил это. Бердыев очень много сделал для «Рубина», два раза подряд сделал команду чемпионом России. Его результаты в Казани тяжело будет кому-то повторить», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.