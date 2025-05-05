Осипенко лидирует по забитым голам среди защитников РПЛ и топ-5 лиг в нынешнем сезоне

Защитник «Ростова» Максим Осипенко забил гол в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Это девятый мяч футболиста в сезоне чемпионата России, он лучший защитник по этому показателю не только в РПЛ, но и среди топ-5 лиг. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Ближайшими преследователями россиянина являются Дензел Думфрис («Интер»), Надир Дзортеа («Кальяри») и Жубал («Осер»), у которых по шесть голов в текущем сезоне.

Напомним, последним центральным защитником, забившим девять голов и более за сезон в лигах топ-5 был экс-футболист мадридского «Реала» Серхио Рамос.

Осипенко играет за «Ростов» c 2020 года.