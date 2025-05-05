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Ашветия: очень жаль, что такое происходит между Россией и Украиной. Это нужно остановить

Ашветия: очень жаль, что такое происходит между Россией и Украиной. Это нужно остановить
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Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о нынешнем политическом конфликте России и Украины.

«Очень жаль, что сейчас такая ситуация между Россией и Украиной. Не хочу сказать — один народ. Но это очень близкие народы. Больно видеть то, что происходит. До сих пор не понимаю, почему так случилось. Не хочу говорить, кто прав, а кто нет. Все ответы даст история. Но это нужно остановить», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, уже длительное время российские футбольные клубы и сборная отстранены от участия в международных соревнованиях из-за геополитической ситуации на Украине.

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