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Друг Дани Алвеса отреагировал на информацию о возможном участии бразильца в Медиалиге

Друг Дани Алвеса отреагировал на информацию о возможном участии бразильца в Медиалиге
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Марсело Тейшейра, друг бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, отреагировал на слухи, что легендарный футболист будет играть в российской Медиалиге.

— Дани Алвес может приехать в Россию и играть в Медиалиге?
— Нет, это всё неправда. Дани много лет отдал футболу и закончил карьеру. Ещё он недавно вышел из тюрьмы и хочет проводить время с семьёй и детьми. Для него сейчас важна безопасность. После всего этого, вы думаете, он собирается ехать в России и играть в Медиалиге? У него другие планы, Дани не рассматривает приезд в Россию, — приводит слова Тейшейры Sport24.

Напомним, ранее Алвес был признан виновным по обвинению в изнасиловании и приговорён к тюремному заключению сроком 4,5 года. После года в тюрьме суд Барселоны освободил бывшего футболиста под залог в € 1 млн до момента рассмотрения апелляции на приговор.

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