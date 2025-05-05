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Наумов: «Локомотиву» нужен опытный тренер — Черчесов имеет неоспоримое преимущество

Наумов: «Локомотиву» нужен опытный тренер — Черчесов имеет неоспоримое преимущество
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о выборе нового тренера для московского клуба. Он поддержал кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера железнодорожников.

«Главным тренером «Локомотива» нужно назначать опытного тренера, который может быстро решить возникшие в команде проблемы. Команда уже сформирована и имеет возможности бороться за медали чемпионата. Но нужно поставить игру, которую, к сожалению, Галактионову поставить не удалось. «Локомотив» очень слабо подготовился ко второй части сезона. Я говорю не о функциональной готовности, а о тактических схемах и игровых связях, которые сейчас полностью разрушены в команде.

Чтобы всё это наладить, команде нужен опытный тренер. В этом плане Черчесов имеет неоспоримое преимущество: он много тренировал клубы, знает, как готовить команду, что нужно делать. Если речь идёт о выборе между Хохловым и Черчесовым, у Станислава Саламовича безусловное преимущество», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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