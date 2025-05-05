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Бразилец Рафинья признался, что был в шаге от поездки с Италией на победный ЧЕ-2020

Бразилец Рафинья признался, что был в шаге от поездки с Италией на победный ЧЕ-2020
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Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья признался, что мог выступать за национальную команду Италии на победном для неё чемпионате Европы — 2020.

«Я должен был поехать на чемпионат Европы, который они [итальянцы] выиграли. По сути, я был готов, но паспорт ещё не прибыл.

Люди из сборной Италии тогда звали меня к себе. Жоржиньо постоянно это делал. Тренерский штаб их национальной команды управлял интересным для меня проектом, это привлекло моё внимание.

Но глубоко внутри я сохранял один процент надежды на то, что ещё сыграю в футболке сборной Бразилии. К счастью, мой итальянский паспорт не был готов вовремя!» — приводит слова бразильца инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Рафинья защищает цвета национальной команды Бразилии с 2021 года.

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