Источник: избитого президентом клуба игрока не пустили на занятия в «Динамо» Вл

Футболиста «Пари Нижний Новгород» Антона Мухина, выступающего на правах аренды за «Динамо» Владивосток, не пустили на теоретическое занятие команды. Об этом сообщает телеграм-канал «Честность — не порок».

По сведениям источника, игроку запретили приходить на командное собрание. Это распоряжение Егора Абрамова, спортивного директора клуба и пасынка президента «Динамо» Эдуарда Сандлера.

Ранее появилась информация об избиении Антона Мухина президентом «Динамо» Владивосток Эдуардом Сандлером. Между рулевым и футболистом случился конфликт в бане, после чего Сандлер якобы нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга, он обратился в правоохранительные органы.