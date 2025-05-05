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Николай Наумов: «Краснодар» решил задачу с чемпионством РПЛ на 90 процентов

Николай Наумов: «Краснодар» решил задачу с чемпионством РПЛ на 90 процентов
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о шансах «Краснодара» завоевать чемпионский титул.

«Краснодар» процентов на 90 решил задачу. У них осталось три игры, где они могут потерять три очка. Наверное, «Краснодар» их потеряет в матче с ЦСКА. Думаю, в игре с «Динамо» они не наступят на те же грабли, что и в прошлом сезоне. «Краснодар» стал гораздо более опытной и стабильной командой. На своём стадионе при поддержке болельщиков «Краснодар» обыграет «Динамо» и станет чемпионом России», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА, набравший 52 очка.

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