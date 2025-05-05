Колыванов: все надеялись, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» встречался с московским «Спартаком» (0:0), а также поделился мнением об игре красно-белых.

«Ещё до матча с «Факелом» было понятно, что у «Спартака» мало шансов бороться за чемпионство. После неудачных игр с «Рубином» и Махачкалой, где команда потеряла важные очки, шансов оставалось всё меньше. После того как красно-белые закончили осеннюю часть чемпионата и приобрели Солари с Гарсией за хорошие деньги, все болельщики надеялись, что команда будет до конца биться за чемпионство. Однако этого не произошло — в весенней части проявилась нестабильность», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 51 очко.