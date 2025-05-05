Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: все надеялись, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Колыванов: все надеялись, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» встречался с московским «Спартаком» (0:0), а также поделился мнением об игре красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

«Ещё до матча с «Факелом» было понятно, что у «Спартака» мало шансов бороться за чемпионство. После неудачных игр с «Рубином» и Махачкалой, где команда потеряла важные очки, шансов оставалось всё меньше. После того как красно-белые закончили осеннюю часть чемпионата и приобрели Солари с Гарсией за хорошие деньги, все болельщики надеялись, что команда будет до конца биться за чемпионство. Однако этого не произошло — в весенней части проявилась нестабильность», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 51 очко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Защитник «Спартака» Абена: я привык к РПЛ — нравится, что здесь много борьбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android