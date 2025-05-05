Дзюба — о конфликте с Комличенко: это воспитание такое, пусть останется на его совести

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о своей словесной перепалке в СМИ с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко. Изначально Дзюба заявил, что игрок «Ростова» весит «под 90 кг, а падает от дуновения ветра». Позже Комличенко заявил, что ему неинтересно, что «рукастый» говорит.

— Комличенко говорит, что вы закрыли тему с пикировками в СМИ. Вы пообщались?

— Нет, мы не разговаривали. Я ему хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду повзрослее и ничего не скажу. Думаю, это воспитание такое, пусть останется на его совести, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Комличенко сыграл за «Ростов» 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 4 млн.