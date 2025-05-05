Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба — о конфликте с Комличенко: это воспитание такое, пусть останется на его совести

Дзюба — о конфликте с Комличенко: это воспитание такое, пусть останется на его совести
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о своей словесной перепалке в СМИ с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко. Изначально Дзюба заявил, что игрок «Ростова» весит «под 90 кг, а падает от дуновения ветра». Позже Комличенко заявил, что ему неинтересно, что «рукастый» говорит.

— Комличенко говорит, что вы закрыли тему с пикировками в СМИ. Вы пообщались?
— Нет, мы не разговаривали. Я ему хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду повзрослее и ничего не скажу. Думаю, это воспитание такое, пусть останется на его совести, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Комличенко сыграл за «Ростов» 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
«Приоритет у «Акрона». Представитель Артёма Дзюбы высказался о будущем футболиста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android