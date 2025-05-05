«Здорово чувствовать, что ты нужен». Майкл Оуэн высказался об игроке «Челси» Палмере

Бывший нападающий «Ливерпуля», мадридского «Реала» и «Ньюкасла» Майкл Оуэн высказался об игре полузащитника лондонского «Челси» Коула Палмера в прошедшем матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «красными» (3:1). Палмер отметился забитым голом, который стал первым с 14 января для игрока в матчах чемпионата Англии. Тогда полузащитник поразил ворота «Борнмута» в 22-м туре.
«Коул Палмер был очень хорош сегодня, он заслужил победу. «Челси» также заслужил победу, но и «Ливерпуль» показал отличную игру, и по их отношению к делу сегодня видно, что они настоящие чемпионы.
Я могу гарантировать, что он не чувствует давления. Если я выхожу на поле и чувствую, что мои товарищи по команде думают, что ты нам сегодня нужен, то я выхожу на поле с ощущением, что не могу подвести. Это ответственность. Здорово чувствовать, что ты нужен», — приводит слова Оуэна Chelsea News.
- 5 мая 2025
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