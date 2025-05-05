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Сауль Гуарирапа: «Ахмат» почувствовал уверенность, когда сравнял счёт

Сауль Гуарирапа: «Ахмат» почувствовал уверенность, когда сравнял счёт
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Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался по итогам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Игра состоялась в воскресенье, 4 мая, и завершилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Койта – 9'     1:1 Самородов – 33'    

— Мы уверенно повели в счёте, но «Ахмат» почувствовал уверенность в своих силах, когда сравнял. После этого поняли, что нас ждёт непростой матч в Грозном.

— Вы вышли на замену. Какая установка у вас была на этот отрезок?
— Конечно, выходил с намерением усилить игру, попробовать забить победный гол. Я и Глебов выходили именно с такой целью. Но у нас не получилось, — приводит слова Гуарирапы «Матч ТВ».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками.

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