Сауль Гуарирапа: «Ахмат» почувствовал уверенность, когда сравнял счёт

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался по итогам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Игра состоялась в воскресенье, 4 мая, и завершилась вничью со счётом 1:1.

— Мы уверенно повели в счёте, но «Ахмат» почувствовал уверенность в своих силах, когда сравнял. После этого поняли, что нас ждёт непростой матч в Грозном.

— Вы вышли на замену. Какая установка у вас была на этот отрезок?

— Конечно, выходил с намерением усилить игру, попробовать забить победный гол. Я и Глебов выходили именно с такой целью. Но у нас не получилось, — приводит слова Гуарирапы «Матч ТВ».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками.