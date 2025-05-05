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Колыванов: у «Краснодара» в матче с ЦСКА есть право на ошибку

Колыванов: у «Краснодара» в матче с ЦСКА есть право на ошибку
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Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если ЦСКА удачно сыграет с «Краснодаром», вполне возможно, что армейцы займут третье место в этом сезоне. Но всё зависит от результатов, что является головной болью для всех команд РПЛ в последних трёх турах. Мне кажется, что судьба чемпионства решится в последнем туре. У «Краснодара» в матче с ЦСКА есть право на ошибку. Однако я уверен, что «быки» приедут полностью мобилизованными, как и ЦСКА.

В этом матче не до красивой игры — обе команды будут играть на результат. Армейцы очень грамотно играют в обороне – красно-синих сложно вскрыть. У «Краснодара» же есть Сперцян и Кордоба. Минимальная ошибка ЦСКА может привести к пропущенному мячу. Будет мужская битва с большим количеством борьбы», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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