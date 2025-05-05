«Сумасшедший матч». Тренер «Родины» Зелькович — о победе над «Уралом»
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Словенский главный тренер «Родины» Зоран Зелькович прокомментировал победу в матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с «Уралом» (3:2). Напомним, в матче было назначено четыре 11-метровых. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).
Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Секулич – 64' 1:1 Тимошенко – 67' 1:2 Секулич – 69' 2:2 Гейе – 82' 3:2 Гейе – 90+5'
«Сумасшедший матч. Сегодня вместили буквально все события, которые у меня были за мою тренерскую карьеру. Мы старались играть в свой футбол, в атаку. С небольшой долей везения нам удалось выиграть этот матч в конце», — приводит слова Зельковича телеграм-канал клуба.
После этой игры в активе «Урала» осталось 50 очков. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Родина» с 44 очками находится на седьмой строчке.
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