«Сумасшедший матч». Тренер «Родины» Зелькович — о победе над «Уралом»

Словенский главный тренер «Родины» Зоран Зелькович прокомментировал победу в матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с «Уралом» (3:2). Напомним, в матче было назначено четыре 11-метровых. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

«Сумасшедший матч. Сегодня вместили буквально все события, которые у меня были за мою тренерскую карьеру. Мы старались играть в свой футбол, в атаку. С небольшой долей везения нам удалось выиграть этот матч в конце», — приводит слова Зельковича телеграм-канал клуба.

После этой игры в активе «Урала» осталось 50 очков. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Родина» с 44 очками находится на седьмой строчке.