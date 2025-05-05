Кафанов: буду безмерно счастлив за Хайкина, если он сыграет за сборную Норвегии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на новость о том, что 29-летний голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин находится в процессе получения норвежского паспорта. Ранее Хайкин уже вызывался в сборную России, но так и не сыграл в её составе.

— Вы общались с ним по поводу того, хочет ли он по‑прежнему выступать за сборную России?

— Мы с ним это обсуждали. Он хочет играть за сборную России. Но если так сложится, что он получит гражданство Норвегии, его вызовут там в сборную, и он будет там заигран, я за Никиту буду безмерно счастлив, — сказал Кафанов «Матч ТВ».

Хайкин выступает в составе «Будё-Глимт» с марта 2023 года. За этот период он принял участие в 217 матчах во всех турнирах, в 76 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.