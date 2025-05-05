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Жоау Феликс может продолжить карьеру в Бразилии

Жоау Феликс может продолжить карьеру в Бразилии
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Португальский форвард Жоау Феликс, выступающий за итальянский «Милан» на правах аренды, может перейти во «Фламенго». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно данным источника, красно-чёрные уже ведут переговоры о данном переходе. Совет директоров бразильского клуба видит в Жоау идеально подходящее усиление состава: молодой игрок в хорошей физической форме и с большим опытом в карьере. «Фламенго» рассматривает вариант аренды португальца с правом выкупа. Отмечается, что «Бенфика» также претендует на футболиста.

Права на Феликса принадлежат «Челси», в 36 матчах нынешнего клубного сезона футболист забил восемь голов и отдал три голевые передачи.

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