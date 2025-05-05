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Нападающий «Ростова» Голенков: у Осипенко классные бомбардирские качества

Нападающий «Ростова» Голенков: у Осипенко классные бомбардирские качества
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков подвёл итоги матча с «Химками» (1:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги. Также он оценил бомбардирский навыки защитника ростовчан Максима Осипенко, который отметился голом.

«Тяжёлый матч с «Химками». Наверное, при том что проигрывали 1:0, — хорошо, что сравняли. Максим Осипенко — лучший бомбардир «Ростова», это говорит о том, что у него классные бомбардирские качества. Пусть забивает дальше! Радует команду и зрителей», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ростов» набрал 38 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Жёлто-синие не проигрывают на протяжении трёх последних матчей в чемпионате.

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