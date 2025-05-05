Источник: Байно-Гиттенс заявил в «Боруссии», что больше не собирается играть за клуб

Крайний нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс собирается покинуть свою нынешнюю команду. Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

Согласно источнику, футболист уже высказывался в подобном ключе в раздевалке. Партнёрам по команде англичанин заявил, что скоро уйдёт и в следующем году определённо не будет выступать за этот коллектив.

Ранее в СМИ уже появлялись слухи о возможном уходе Байно-Гиттенса из «Боруссии», но в клубе эти сведения опровергали. Теперь же, вероятно, трансфер неизбежен. Помимо этого, дортмундцам придётся снизить запрашиваемую за футболиста сумму до € 50-60 млн. По слухам, на Байно-Гиттенса претендует «Челси».

В нынешнем сезоне Джейми принял участие в 46 матчах дортмундцев во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять голевых передач. В системе клуба англичанин находится с 2020 года.