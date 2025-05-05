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Гаджиев сообщил, что футболисты «Динамо» в безопасности после перестрелки в Махачкале

Гаджиев сообщил, что футболисты «Динамо» в безопасности после перестрелки в Махачкале
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, что футболисты клуба находятся в безопасности после перестрелки в Махачкале. Напомним, в городе было совершено нападение на полицейских.

«Все футболисты «Динамо» Махачкала в безопасности. У нас всё нормально, с учётом ситуации, которая происходит в Махачкале», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 27 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». В активе «быков» 61 очко.

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