Левандовски выйдет на поле в матче с «Интером» лишь в крайнем случае — Поло

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с высокой долей вероятности не примет участия в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Интером». При этом футболист отправится с командой в Милан. Информацией на своей странице в социальных сетях поделился журналист Фернандо Поло в соцсети Х.

Согласно источнику, каталонский клуб не планирует использовать польского бомбардира в матче с «нерадзурри», футболист останется в запасе, если всё пойдёт по плану. Роберт может появиться на поле лишь в концовке встречи в случае крайней необходимости. Такая осторожность нужна для того, чтобы дать поляку в полной мере восстановиться после травмы подколенного сухожилия левой ноги.

В первой встрече команды сыграли со счётом 3:3, ответный поединок состоится 6 мая. Левандовски пропустил три последних матча команды.